きょうのポンドドルは買いが優勢となっており、１．３４ドル台を回復している。一時１．３４ドル台半ばまで上昇し、１０月１７日以来の高値水準を回復する場面も見られた。 ポンドドルは１００日線と２００日線にしっかりとサポートされ、リバウンド相場を継続しているが、来年は逆風に直面する可能性があると指摘している。英中銀がさらに利下げする可能性があることや、英国の政治リスクが背景にある。先日の英