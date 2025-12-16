17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の4万9790円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては406.71円高。出来高は7278枚となっている。 TOPIX先物期近は3388.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.00ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4979