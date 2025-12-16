ボートレース福岡の「日刊スポーツ杯」は１６日、予選２日目が行われた。原加央理（３８＝埼玉）は２日目１０Ｒ、４コースからまくり差して２着を確保。初日から３、２、２着とオール３連対をキープして予選を折り返した。舟足も「スタートして明らかに出て行った。伸びはすごくいいし、回り足も良かった」と間違いなくトップ級の評価。予選後半も一撃に要警戒だ。