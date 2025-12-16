ボートレースからつの「ＢＴＳみやき開設１６周年記念」は１６日、準優勝戦が行われた。中島友和（４９＝佐賀）が準優１１Ｒをまくって快勝。３号艇ながら、仲口博崇の前づけで４コース発進となったが「あの進入になったら行くしかないでしょ。スタートも全速」とコンマ０４の快Ｓから会心のカドまくりを笑顔で振り返った。４３号機は「全体的にいい。たぶん足は上位。このまま行くと思う」とＶ戦は準優と同じ仕上げで勝負。