ボートレース多摩川の「四市組合設立５８周年記念ＢＴＳ市原カップ」１７日に開幕する。西岡顕心（２４＝香川）がエンジン抽選で引き当てた５６号機は２節前のＶ機。特訓を終えると「行き足がきていたし、少し余裕がある感じでした。前節が江戸川だったのでめっちゃ乗りやすく感じますした。エンジンにパワーがありそうです。前節がひどかったので、まずはホッとしました」と笑顔を見せた。今年はＧ?２優出を含む１１優出と