ボートレース福岡の「日刊スポーツ杯」は１６日、予選２日目が行われた。石井伸長（２５＝香川）が初参戦の博多で堂々たる走りを披露している。初日３着２本の船出を決めると２日目２Ｒは１枠を生かして逃げ切りに成功。「出足やターン回りはいいし、伸びも普通より少し上はある。足自体は余裕がありますね」と手応えを口にする。昨年５月のまるがめでデビューした１３４期生。今年６月にはまるがめでデビュー初優出（４着）