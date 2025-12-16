「欧州評議会」は16日、オランダのハーグで会合を開き、ロシアのウクライナ侵攻による損害について、賠償額を判断する新たな国際機関を設置することで合意しました。ウクライナメディアによりますと、新たに設置される国際機関は、ロシアの侵攻によって生じたウクライナの損害について賠償請求を審査し、賠償額を決定する委員会だということです。賠償の仕組みは、人権や民主主義の保護を目的とする「欧州評議会」を通じて調整され