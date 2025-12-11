ボートレース徳山のＧIII「レノファ山口カップ」は１６日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。馬袋義則（５３＝兵庫）は前半２Ｒ４コースから３着。後半８Ｒはインから「スタートは室田（泰史）さんがきてるのが見えたので放らず全速」とトップスタートとなるコンマ０７の踏み込みを決めて室田のまくりを寄せ付けず逃げ快勝。１８位から１２位に浮上し予選をクリアした。「足は３日目から水準くらいに