【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は16日、エンジン車の新車販売を2035年から原則禁止する政策を撤回する方針を発表した。一定の条件を満たしたメーカーにエンジン車やハイブリッド車（HV）の販売を認める。