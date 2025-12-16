ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」が１６日に開幕した。菅章哉（３７＝徳島）は１０Ｒ、３コースカドから唯一ゼロ台の踏み込みとなるコンマ０６のスタートを決めると内２艇を鮮やかにまくって１着。白星発進を決めた。持ち味発揮の勝利となったが、レース後は「伸びは下がることはないけど、物足りないです」と不満顔だ。一時はグランプリ圏内に位置していたが、福岡ＳＧチャレンジカップ直前に賞金ランク１９