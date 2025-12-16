ボートレース住之江のＳＧ「グランプリシリーズ」が１６日に開幕した。海野康志郎（３８＝山口）が初日から舟足に好感触をつかんだ。初日７Ｒ、インからコンマ０３の好スタートを決めて先マイ。２コースから赤岩善生が差し迫ったものの、２Ｍを先取って１着でゴールした。「普段使っているペラが、年末の住之江だけ合いそうにない」と調整は模索中。それでも舟足自体は「１Ｍであれだけ差されたのに締めれるなんてありえない。