プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽中のスパイシー揚げ」 「やみつき！無限に食べられるゆで白菜サラダ」 「残り野菜とベーコンのスープ」 の全3品。 スパイシーでボリューム感のある主菜に、手軽に作れてたっぷりの野菜をとれる副菜2品を添えて。【主菜】手羽中のスパイシー揚げ ジューシーでボリューム感のある一品。ビールにもピッタリです。 ©Eレシピ 調理時間：15分