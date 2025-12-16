今月14日、自転車に乗った女性が車に幅寄せされて転倒しケガをした事件で、警察は車を運転していた男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは大阪市港区の配送業、山内優翔容疑者（21）で今月14日、堺市北区の路上で、自転車の女性に「殺すぞ」などと言い軽自動車で幅寄せして衝突し、殺害しようとした疑いです。女性は転倒して軽傷でした。山内容疑者はそのまま走り去りましたが、防犯カメラの映像などから容疑を裏付けた