【新華社ハルビン12月16日】中国黒竜江省漠河市では強い寒気の影響により最低気温が氷点下35度を下回る中、自動車試験産業が繁忙期を迎えている。10月から翌年4月まで低温が続き、氷や雪に覆われる環境は、車両や新規開発された部品の寒冷地試験に適しており、多くの自動車メーカーが長期にわたりテストチームを派遣する。北京自動車研究総院試作試験検証センターの楊帆（よう・はん）氏は、チームはここでセダン、多目的車（M