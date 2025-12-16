１２日、「玉見文明：良渚文化特別展」メディア向け内覧会の様子。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海12月16日】中国上海市の上海大学博物館新館で13日、新石器時代後期に長江下流域で形成された文化を紹介する「玉見文明:良渚文化特別展」が開幕した。玉器と社会文化との関わりを示す126点（組）を集めた展覧会で、上海大学が主催し、同大学博物館、浙江省文物考古研究所、良渚博物院（良渚研究院）、湖州市博物館などが共