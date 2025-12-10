透明感(*1)やハリ不足が気になる季節の変わり目に、スキンケアを見直したいと感じる人も多いはず。そんな中、韓国発の自然派ブランドネイチャーリパブリックから、話題の美容成分PDRNを取り入れた新作美容液が登場します。長年愛されてきたビタペアCシリーズならではの使い心地はそのままに、毎日のケアで素肌の印象を底上げ。忙しい日々でも、前向きなスキンケア時間を楽しみたくなる一本です♪ PDRNで目指す潤光肌