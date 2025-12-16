バレーボールの世界クラブ選手権は16日、ブラジルのベレンで開幕し、1次リーグB組の大阪Bはクルゼイロ（ブラジル）に3―0で勝った。大会は欧州、アフリカ代表など全8チームが出場。1次リーグは2組に分かれて争い、各組上位2チームが準決勝に進む。（共同）