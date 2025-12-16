早稲田大の中林美恵子教授と明海大の小谷哲男教授が１６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国の第２次トランプ政権が今月公表した「国家安全保障戦略」について議論した。中林氏は、中国に関する記述が少なかったことに触れて、「安全保障よりも経済を優先しようという心中が表れた結果だ」と評価した。小谷氏は、南北米大陸を含む「西半球」に重点を置いたことで、ロシアが欧州で、中国がアジアでそれぞれ動きやす