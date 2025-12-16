【ワシントン共同】米商務省が16日発表した10月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は、前月から横ばいの7326億ドル（約113兆円）だった。金額ベースでみると5カ月連続のプラスとなったが、市場予想は下回った。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高は0.4％増だった。業種別では、自動車・同部品が1.6％、ガソリンスタンドが0.8％それぞれ減った。家具は2.3％増、スポーツ用品・楽器・書店は1.9％増だった。