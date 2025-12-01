½÷Í¥¤Î²ÆºÚ¤¬¡¢»º¸å3¥«·î¤Ç¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ÆºÚ¡¢»Ò¶¡¤ËÅÜÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë"¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»"¤òÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£12·î16Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤ë2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë²ÆºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²£ß·¤«¤é¡Ö»º¸å¤Ï