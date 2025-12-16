16日午後、東京・板橋区の小学校近くで、小学5年生の男子児童がトラックにひかれ、その後死亡する事故がありました。警視庁によりますと16日午後3時半ごろ、板橋区志村で、「小学生とトラックがぶつかった」と通報がありました。トラックが、横断歩道を渡っていた小学5年生の男子児童、松原千明さんをはねる事故があり、松原さんは病院へ搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警視庁は、トラックを運転していた横山浩