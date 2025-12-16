ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。トライアル１ｓｔ初戦が行われた。宮地元輝（３９＝佐賀）はトライアル１ｓｔ初戦の１２Ｒで道中３番手争いに参戦していたが、３周１Ｍで不利を受けて後退。４着でのゴールとなった。舟足については「前検の乗りづらさはだいぶ解消できた。道中も普通に回れて普通にレースをできていた」と戦えるレベルは十分ある。ただ、２戦目の枠番抽選では緑札（６号艇