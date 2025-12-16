ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。トライアル１ｓｔ初戦が行われた。中島孝平はトライアル１ｓｔ初戦１１Ｒ、５枠で４着。「足は悪くないし、遜色はなかった」と悲観はしていない。その後の枠番抽選では１枠をゲットするという強運ぶりを発揮して、思わず笑みもこぼれていた。前検日にはゴールデンレーサーの認定証を贈られた。?新ゴールデンレーサー?がきっちり逃げてトライアル２ｎｄに駒を