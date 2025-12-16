ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。トライアル１ｓｔ初戦が行われた。上條暢嵩（３１＝大阪）はトライアル１ｓｔ初戦１２Ｒ、２枠からジカまくりでイン山口剛を沈め１着。舟足も「全部の足が良かった。出足も回り足も伸びもいい」と好感触をつかんでいる。レース後の枠番抽選ではトライアル１ｓｔ２戦目１１Ｒで４枠を獲得した。昨年のグランプリでは３回、抽選してすべて５号艇。それだけに「