１６日、第６回中国・ロシアメディアフォーラムで基調演説を行う李書磊氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京12月16日】中国北京市で16日、第6回中国・ロシアメディアフォーラムが開かれ、李書磊（り・しょらい）中国共産党中央政治局委員・中央宣伝部長が基調演説を行った。