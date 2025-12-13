ワイルズ大統領首席補佐官＝4月（AP＝共同）【ワシントン共同】米誌バニティ・フェア電子版は16日、トランプ大統領の側近ワイルズ大統領首席補佐官にインタビューを重ねた記事を公開した。トランプ氏を「アルコール依存症のような性格」の持ち主と表現するなど率直に語った。トランプ氏は酒を飲まないが、ワイルズ氏はプロフットボールNFLの元選手でアルコール依存症だった自身の父親を引き合いに出して「飲酒すると気が大きく