16日夕方、東京・板橋区の横断歩道で小学5年の男の子がトラックにひかれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。事故は、下校の時間帯に起きました。報告「板橋区の志村です。小学生の男の子がトラックにはねられ搬送されました」16日午後3時半ごろ、板橋区志村の路上で「小学生とトラックの人身事故です」と通報がありました。この事故で、小学5年生の松原千明さん（10）がトラックにひかれ、一時タイヤの下敷きに。松原さんは病