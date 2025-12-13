【MC】所ジョージ、森口博子【ゲスト】菊池風磨（timelesz）タイムマシーン3号藤本美貴、吉岡里帆＜五十音順＞?「雪だるまを辿って」 山形県・鮭川村泉翠（みあき）ちゃん 2歳11か月記録的豪雨で土砂崩れが起きた山形県鮭川村。仮設住宅に住む仲良しのおじいちゃんに、元気を届けるおつかいを頼まれたのは2歳11か月の泉翠ちゃん。外は一面の雪景色。真っ白な道中、泉翠ちゃんが寂しくならにように、とお父さんが考えた仕掛けとは・