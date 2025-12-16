自民党が衆院選挙制度改革について所属国会議員を対象にアンケート調査を行ったところ、「望ましい選挙制度」として現在の小選挙区比例代表並立制と中選挙区制がいずれも４５％で、拮抗（きっこう）したことがわかった。１７日に行われる与野党の「衆院選挙制度に関する協議会」で、調査結果を踏まえた党内議論の状況を報告する。調査は先週末、衆参両院の所属議員に書面で行った。小選挙区比例代表並立制の支持理由として「選