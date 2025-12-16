時速36kmが12月17日 New EP『Around us』をリリースした。本作では、現在の時速36kmが持つ最大火力を存分に発揮。今秋リリースした「Happy」「Gazer」に加え、バンドサウンドと仲川（Vo）による鮮やかなコーラスワークが印象的な「ゴースト」などの新曲5曲を収録し、全8曲入りの作品となっている。初回封入特典には、東京・大阪・名古屋を巡る東名阪ワンマンツアー＜Latency:0sec Tour＞の最速チケット先行(抽選)シリアルを封入。