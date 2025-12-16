タイ人の妻の顔に熱湯をかけて重傷を負わせた疑いが持たれている40代の韓国人夫が、裁判所の拘束前被疑者審問（令状実質審査）に出席した。16日、特殊傷害の疑いで事前令状（未逮捕被疑者に対する拘束令状）を請求された40代男性Aは、同日午前9時50分ごろ、警察の護送車に乗って議政府（ウィジョンブ）地方法院（地裁）に到着した。Aは帽子とマスクを着用し、何も語らないまま警察とともに法廷に入った。警察がAについて事前拘束令