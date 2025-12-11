中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月16日】中国商務部は16日、欧州連合（EU）を原産地とする輸入豚肉・豚肉製品に対する反ダンピング調査の最終裁定を下し、EU企業に4.9％〜19.8％の反ダンピング関税を17日から5年間課すと発表した。商務部の報道官によると、商務部は中国牧畜業協会の申し出に基づき、2024年6月17日にEU産輸入豚肉・豚肉製品に対する反ダンピング調査を開始。経営難を抱える国内業界から