【ロンドン共同】フィンランドの首都ヘルシンキで16日、フィンランドやポーランドなどロシア国境に近い北・東欧8カ国の首脳が会議を開き、欧州連合（EU）の東部防衛を協議した。ロイター通信によると、共同声明で「ロシアは欧州大西洋地域の安全保障や平和に対する最も重大で直接的、長期的な脅威」だと懸念を表明した。会議は18日からのEU首脳会議を前に開催され、他にスウェーデン、エストニア、ラトビア、ブルガリア、ルー