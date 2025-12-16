【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比44.81ドル安の4万8371.75ドルを付けた。朝方発表された11月の米雇用統計で、失業率が2021年9月以来の高水準となったことなどを受け、米景気の先行きを警戒した売り注文が先行した。