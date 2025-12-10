【ロンドン共同】米国やアジアで人気のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ」が、英政府の建設許可を得たと、建設予定地の地元自治体が16日明らかにした。英メディアによると、2031年の開業を目指している。同様の施設は米国や日本、シンガポール、中国で開業しているが、欧州では初となる。ロンドン中心部から約70キロ北のベッドフォードシャーに建設される計画で、年間800万人以上の来場者を見込む。ホテルや複合施設も建