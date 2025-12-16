働く人の忘年会。若い世代ほど、参加の意欲が高いことが分かりました。2025年も残すところ2週間余り。働く人にとっては、忘年会の予定も増えているのではないでしょうか。リクルートが運営する調査機関が実施した忘年会に関するアンケートでは、会社や仕事関係の忘年会に「参加したい」と回答した人は36.9％でした。参加意欲がある人を年代別で分けると、「30代」「20代」の順で多く見られるのに対し「50代」や「60代」は少なく、