サッカー、スペイン1部リーグのレアル・マドリードに所属するフランス代表FWエムバペが前所属先のパリ・サンジェルマン（フランス）に未払いの賃金とボーナスを求めていた問題を巡り、パリの裁判所は16日、パリSGに6千万ユーロ（約109億円）の支払いを命じた。ロイター通信が報じた。エムバペは2023〜24年シーズン限りでパリSGを退団。Rマドリードに加入前の3カ月分の給与などが未払いだったと主張していた。（共同）