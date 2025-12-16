【赤見かるびちょこのせプレミアムフィギュア“赤見かるび”】 2026年1月16日より 順次展開予定 セガ フェイブは、プライズ「赤見かるびちょこのせプレミアムフィギュア“赤見かるび”」を2026年1月16日より全国のアミューズメント施設に順次展開する。 本製品は、「赤見かるび」さんを、ちょこんと座る姿がかわいいプライズフィギュア「ちょこのせ」で立体化したもの。