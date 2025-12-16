インフルエンサー・起業家として活躍するてんちむが、自身の価値観をそのまま形にしたランジェリーブランドQQZ（クイーンズ）がついにローンチ。可愛いだけでも、楽なだけでも終わらせない。日常も特別な日も、自分らしく美しくいられることを大切にした1stコレクションが誕生しました。てんちむ自身の経験と想いが詰まったランジェリーは、身につける人の気持ちまで前向きにしてくれる存在ですb