Ｊ１Ｇ大阪が来季の新戦力として、東京ＶのＭＦ森田晃樹（２５）の獲得に乗り出していることが１６日、複数の関係者の話で分かった。既に正式オファーを提示しているという。東京都出身の森田は東京Ｖの下部組織に所属していた２０１８年にトップチームでデビュー。身長１６７センチと小柄だが正確な技術や高いキープ力を誇る技巧派で、Ｊ１神戸に所属していた元スペイン代表ＭＦイニエスタのようなプレースタイルが特徴。２３