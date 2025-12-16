高市総理は、日本維新の会の吉村代表と会談し、衆議院の議員定数の削減について、来年の通常国会で、国勢調査の結果を踏まえ法案の成立を目指すことで合意しました。高市総理「（衆議院の）定数削減についてでございますが、まずは衆議院選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえつつ自民、維新が協力をして、確実に成案を得ることを目指すということで合意をいたしました」16日夜おこなわれた与党党首会談では、今