日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界 2時間SP』が16日に放送され、“テレビにこなれた店主No.1”が決定した。(左から)タガマヤ村・半助さん、スーパーアキダイ・秋葉社長、たいめいけん・茂出木シェフ番組では、バラエティや情報番組でよく取材を受けるお店の店主3人のうち、テレビ取材に一番こなれている店主は誰なのかを決めるレースを開催。参加者は、テレビ出演が年間400本にのぼるスーパーアキダイの秋葉社長、洋食の