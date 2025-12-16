日置市で16日夜、火事があり、住宅2棟が延焼しています。 日置警察署によりますと、16日午後8時ごろ日置市吹上町湯之浦の田中ユミ子さん（85）木造平屋の住宅で「風呂場から火、早く来て」と田中さんから110番通報がありました。 この火事で隣接する脇田光子さん（89）の木造平屋の住宅も延焼していて、１６日午後11時現在も消火活動中です。 田中さんは義理の妹と2人暮らしで脇田さんは1人暮らしで、いずれも出火当時在宅中で