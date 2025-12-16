PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45 結果51.8 予想52.1前回52.2（製造業PMI・速報値) 結果52.9 予想54.0前回54.1（非製造業PMI・速報値) 結果53.0 予想53.9前回54.2（コンポジットPMI・速報値)