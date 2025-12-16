政府は、パレスチナ自治区ガザの人道・復興支援を担う「民軍調整センター」に人員を派遣する調整に入った。自衛官ではなく、文民を送る方針だ。外務省幹部が明らかにした。茂木外相は１６日の記者会見で、「中東の平和と安定に向け、でき得る役割を果たしていきたい」と述べた。同センターは米軍が設置し、世界各国や国際機関が参加している。