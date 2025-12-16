実はKing & Princeに2曲提出していた50TA。惜しくも選ばれなかったキラキラしたラブソング『ういういしいしい』が、12月16日（火）放送の『ロンドンハーツ』で披露された。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！田村淳のむちゃぶりにまたもや名曲が誕生。「なぜか泣けてきた…」と、King & Princeの心にも響く50TAらしさ全開のラブソングとなっている。初々しさを詰め込んだ、さすが“音楽界の革命児”というメロディ