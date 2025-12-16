アメリカの自動車大手フォード・モーターは15日、電気自動車（EV）事業の見直しに伴い、約3兆円の損失と追加費用の計上を明らかにしました。フォードは、EV市場が予想より鈍化し、コスト高や需要の低迷が続いているとしてEV事業に関する投資を見直し、195億ドル＝約3兆円の損失と追加費用を計上すると発表しました。アメリカのウォールストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ企業が計上する損失としては最大規模だというこ