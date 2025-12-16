過去最高値を更新です。農水省が発表した今月8日から10日時点でのたまごの価格動向調査では、10個入り1パックの全国平均価格は308円となりました。平年に比べて27％高く、2003年の調査開始以降、過去最高値ということです。おととしのエッグショックの際の価格を超えました。鳥インフルエンザの影響に加えて、クリスマスケーキやおでんなど、冬の需要が増えているのが要因としています。