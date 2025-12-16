オランダ１部アヤックスは１６日、ＤＦ冨安健洋（２７）の加入を発表した。契約は２０２６年６月３０日まで。冨安はイングランド・プレミアリーグのアーセナルを７月に退団し、無所属となっていた。クラブの公式ホームページは、書類にサインし、クラブのユニホームを持って笑顔の冨安の写真を掲載。経歴を記した上でフットボールディレクターのマライン・ビューカー氏のコメントを寄せた。同氏は「健洋は複数のトップリーグ