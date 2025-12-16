伊東純也と横山歩夢が所属するベルギー1部のKRCヘンクは15日、ドイツ人指揮官のトルステン・フィンク監督を解任したと発表した。昨年の夏に就任したフィンク監督は就任初年度のレギュラーシーズンを首位で終え、チャンピオンシップ・プレイオフでは3位になるも、今季のヨーロッパリーグ出場に導いた。だが2年目の今季はここまで6勝6分け6敗の7位と沈み、直近の公式戦4試合でも勝利が無かった。クラブは公式サイトにて声明を発表。